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أخبار محلية > التحالف يعترض ويسقط طائرة “مسيّرة” أطلقتها الميليشيات الحوثية من صنعاء باتجاه المملكة
01/07/2019   5:33 م

التحالف يعترض ويسقط طائرة “مسيّرة” أطلقتها الميليشيات الحوثية من صنعاء باتجاه المملكة

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صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت وفي تمام الساعة (09:07) صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة، وتم تدميرها بالأجواء اليمنية.

وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات دون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها.

وأكد على استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.وفق “أخبار 24”.

التحالف يعترض ويسقط طائرة “مسيّرة” أطلقتها الميليشيات الحوثية من صنعاء باتجاه المملكة

أخبار محلية
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