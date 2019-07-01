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اخبار رياضية > وليد الفراج : احترم محبة عموري للهلال لكن العواطف لن تفيد الهلال
01/07/2019   2:30 م

وليد الفراج : احترم محبة عموري للهلال لكن العواطف لن تفيد الهلال

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أيد الإعلامي وليد الفراج، رحيل النجم الإماراتي عمر عبد الرحمن “عموري”، عن صفوف الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال وليد الفراج في “تغريدة” عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي اليوم (الإثنين): “احترم مشاعر ومحبة عدد كبير من جماهير الهلال للنجم عموري واحترم ايضا محبة عموري للهلال لكن العواطف لن تفيد الهلال اذا كان يرغب في تقديم موسم قوي مقبل يعوض فيه ما مضى فعلية البحث عن بديل”.

و أضاف وليد الفراج : “ان الهلال وغيره من الاندية تحتاج التفكير فقط بمنطقيه وإدارة اقتصادية لكل دولار تدفعه”.

وكان عموري قد انتقل لصفوف الهلال، في الصيف الماضي، قادمًا من العين الإماراتي، بعقد لمدة موسم واحد، و يتعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، والتي أنهت موسمه مبكرًا.وفق “أخبار 24”.

وليد الفراج : احترم محبة عموري للهلال لكن العواطف لن تفيد الهلال

اخبار رياضية
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