تنافس ثلاثي على نجم الفتح

يستعد محمد المجحد لمغادرة نادي الفتح عقب ان تلقى عدد من العروض المغرية للانتقال في فترة الانتقالات الحالية وبحسب مقربين من الفريق الحساوي فأن قطبي الغربية الاتحاد والأهلي يريدون التعاقد معه.
وأوضحت ذات المصادر أن إدارة الشباب بقيادة خالد البلطان قد استفسرت عن اللاعب وإمكانية الحصول على خدماته وتم التأكيد على رغبتهم بالتفاوض.
ويعد الأهلي الأقرب للفوز بصفقة المجحد عقب ان قدم المفاوض الذي تم توكيله بالمفاوضات تلبيه كافة مطالب اللاعب ومسؤولي ناديه والهدف الانتهاء من التعزيزات المحلية قبل السفر لخوض المعسكر الخارجي في النمسا.وفق “أخبار 24”.
ولم توافق إدارة العفالق على رحيل المجحد حتى اللحظة خصوصا أنه من الأعمدة الأساسية ضمن قائمة المدرب فتحي الجبال ولكن موقف اللاعب ورغبته بالخروج من عدمها ستلعب دور هام سواء بانتقاله او مواصلة مشواره مع النموذجي.