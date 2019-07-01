نصر النصر: اتمنى عودة آل سويلم.. و يلمح إلى إمكانية الاستعانة ب”أحمد البريكي”

لق رجل الأعمال نصر النصر، المرشح لرئاسة النصر، على قرار الهيئة العامة للرياضة، بمد فترة فتح باب الترشح لانتخابات النادي، ورأيه في رحيل سعود آل سويلم.
وقال النصر في تصريحات لفضائية “24 الرياضية”:”إن مصلحة النادي فوق أي اعتبار، واستقرار هذا الكيان، هو المطلب الحقيقي، سواء بمد فترة الانتخابات من عدمها”.
وعن رحيل آل سويلم، شدد على أنه حقق نجاحات كبرى، ستكون عبء على أي رئيس قادم، مؤكدًا على أنه لا يزال يتمنى عودته من جديد، وبقاءه مع العالمي، خلال الفترة القادمة.
وألمح النصر، إلى إمكانية الاستعانة بأحمد البريكي، المدير التنفيذي للنادي، في مجلسه الجديد، حال فاز في الانتخابات، قائلًا: “سيكون تواجده مكسب لأي إدارة.. لأنه كفاءة كبرى”.وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أن سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر، المنتهية ولايته، أعلن عدم الترشح في الانتخابات الجارية حاليًا، ليتقدم بعدها كل من رجل الأعمال نصر النصر، والقانوني صالح الأطرم، بأوراقهما رسميًا إلى اللجنة الانتخابية.