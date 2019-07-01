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اخبار رياضية > وكيل أعمال “عموري” يوضح حقيقة حاجته لفترة تأهيل إضافية
01/07/2019   2:26 م

وكيل أعمال “عموري” يوضح حقيقة حاجته لفترة تأهيل إضافية

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نفى يوسف غيث وكيل أعمال اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري، صحة الأنباء التي جرى تداولها مؤخراً بأن “عموري” بحاجة لفترة تأهيل إضافية تصل لشهرين ليتمكن من العودة للملاعب.

وكان ما جرى تداوله خلال الساعات الأخيرة أثار التساؤلات حول مدى جاهزية عموري، كما أقلق جماهير فريق الهلال حول إمكانية مشاركة اللاعب في مباراتي أهلي جدة ضمن الجولة الـ16 من دوري أبطال آسيا.

وجاء نفي غيث رداً على تلك التساؤلات في منشور كتبه على حسابه الشخصي على “إنستغرام” قال فيه: “الخبر غير صحيح بتاتا مجرد إشاعات، الله يعين الجمهور على بعض الصحفيين اللي ما لهم ذمة”.وفق “أخبار 24”.

 

وكيل أعمال “عموري” يوضح حقيقة حاجته لفترة تأهيل إضافية

اخبار رياضية
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