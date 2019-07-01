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اخبار رياضية > “الاتحاد”: نستغرب محاولات البعض إقحام اسم النادي في مفاوضات لا أساس لها
01/07/2019   2:24 م

“الاتحاد”: نستغرب محاولات البعض إقحام اسم النادي في مفاوضات لا أساس لها

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أبدى نادي الاتحاد استغرابه من محاولات البعض استغلال اسمه وإقحامه في مفاوضات لا أساس لها من الصحة، بهدف التأثير على تعاقدات اللاعبين مع أندية أخرى.

ودعا مجلس إدارة النادي جماهير “الإتحاد” لعدم الانسياق خلف الإشاعات التي يروج لها البعض، مشيراً إلى أن كافة التفاصيل المتعلقة بالنادي سيعلن عنها عبر القنوات الرسمية في الوقت المناسب الذي يخدم مصلحة النادي وسير المفاوضات.

جاء ذلك في بيان أصدره المركز الإعلامي للنادي أوضح خلاله أن مجلس الإدارة يعمل بالتنسيق مع الجهازين الفني والإداري لإعداد الفريق بأفضل شكل ممكن للموسم المقبل.وفق “أخبار 24”.

“الاتحاد”: نستغرب محاولات البعض إقحام اسم النادي في مفاوضات لا أساس لها

اخبار رياضية
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