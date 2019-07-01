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أخبار محلية > قنصلية المملكة بهونج كونج تحذر المواطنين من الاقتراب من أماكن المظاهرات العنيفة بالبلاد
01/07/2019   2:23 م

قنصلية المملكة بهونج كونج تحذر المواطنين من الاقتراب من أماكن المظاهرات العنيفة بالبلاد

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حذّرت القنصلية العامة للمملكة في هونج كونج، المواطنين المتواجدين بالبلاد، من الاقتراب من أماكن المظاهرات العنيفة التي تجددت اليوم (الإثنين) على نطاق واسع في المدينة وحول مكاتب الحكومة.

ولفتت إلى أن التظاهرات شهدت أعمال عنف واشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن حول مقر المجلس التشريعي بمنطقة أدميرليتي بعد محاولة المتظاهرين اقتحام المبنى بالقوة.

وأوصت القنصلية عبر حسابها على “توتير” ضمن سلسلة التنبيهات التي تصدرها، بالابتعاد عن المناطق التي من المتوقع استمرار المظاهرات بها، وهي مقر الحكومة والمجلس التشريعي، ومقر الشرطة بمنطقة أدميرلتي.وفق “أخبار 24”.

قنصلية المملكة بهونج كونج تحذر المواطنين من الاقتراب من أماكن المظاهرات العنيفة بالبلاد

أخبار محلية
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