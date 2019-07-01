مقره إسبانيا.. تعرّف على تفاصيل برنامج ابتعاث مواهب كرة القدم الذي أطلقته هيئة الرياضة

أطلق رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، في جدة اليوم الأحد، برنامج ابتعاث المواهب لتطوير الكرة السعودية.
واختيرت سالو ببرشلونة الإسبانية لتكون مقراً لبرنامج الابتعاث الذي تصل مدته لـ4 سنوات، والذي سيعمل على ضم واستبدال المزيد من اللاعبين بشكل سنوي، بناءً على موافقة الأندية المالكة لعقودهم.
وعن مراحل عمل البرنامج، سينتظم النجوم الواعدون في مركز للنخبة وبيئة احترافية عالية بأوروبا وسيخوضون مباريات تنافسية مع فرق أوروبية بمعدل مباراة كل أسبوع، كما ستتم إضافة المزيد من اللاعبين على مدى 4 سنوات قادمة، وستتاح الفرصة للكشافين الأوروبيين لعرض خدمات انتقال اللاعبين لأندية أوروبية.
وقال الأمير عبدالعزيز إن البرنامج يهدف لتزويد الموهوبين بالمهارات التي تجعلهم قادرين على التكيف مع الثقافة الكروية الأوروبية وأساليب التدريب المتبعة في كبرى الأندية العالمية، وهو ما سيساعد على بناء جيل قوي يمكنه تغذية المنتخبات السعودية في كافة البطولات ورفع القيمة الفنية والتجارية الدوري المحلي.
وأضاف: “قمنا على وجه الخصوص باختيار جيل 1999-2000 الفائز بكأس آسيا تحت 19 عاماً ليكون نواةً للبرنامج، حيث وصل لاعبو هذا الفريق لمرحلة عمرية مناسبة لبدء رحلتهم الكروية في الفريق الأول لأنديتهم والمنتخب السعودي”.
وفق “أخبار 24”.