أظهرت صور ومقطع فيديو رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ والممثل المصري محمد هنيدي يلتقيان أحد الأطفال ذوي الإعاقة، ويتبادلان معه حديثاً باسماً.
وبدا في الفيديو والصور التي نشرها آل الشيخ الطفل وهو يجلس على كرسي متحرك، قبل أن يدخل آل الشيخ ويقبله على خده، ومن ثم يقلب معه صفحات ألبوم صور من بينها صورة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتركي آل الشيخ.
وقدم آل الشيخ الممثل محمد هنيدي للطفل بقوله: “جبت لك مفاجأة”، وسأله هل يرغب بحضور مسرحية هنيدي التي ينتظر أن تقدم عروضها خلال الأيام المقبلة ضمن فعاليات “موسم جدة”.
❤️❤️❤️🇸🇦 pic.twitter.com/fmTfmPGevu
— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ١ يوليو ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.