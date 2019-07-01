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أخبار محلية > “الداخلية” تنفذ حكم القتل تعزيرا في جانيين بجدة
01/07/2019   2:16 م

“الداخلية” تنفذ حكم القتل تعزيرا في جانيين بجدة

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نفذت وزارة الداخلية اليوم الإثنين حكم القتل تعزيرا في جانيين بمحافظة جدة.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنه تم القبض على المدعو عبدالله خان كشميري “أفغانستاني الجنسية” عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر والميثامفيتامين المؤثرة عقلياً، والقبض على المدعو أليف زادا انزار “باكستاني الجنسية” عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر.

وأضافت أن التحقيق معهما أسفر عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحُكم بقتلهما تعزيراً، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.وفق “أخبار 24”.

“الداخلية” تنفذ حكم القتل تعزيرا في جانيين بجدة

أخبار محلية
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