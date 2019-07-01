إنشاء مطار عملاق في بكين من تصميم المهندسية العراقية زها حديد

أعلنت الحكومة الصينية أمس (الأحد)، عن انتهاء أعمال إنشاء مطار “بكين داشينج الدولي” العملاق، الذي ساهمت في تصميمه المهندسة العراقية البريطانية زها حديد.
ويقع مطار بكين داشينج الدولي الذي تكلف بناؤه أكثر من 4 مليارات دولار على بعد 46 كم جنوب وسط العاصمة بكين، حيث سيكون قادراً على استيعاب ما يصل لنحو 45 مليون مسافر بحلول عام 2021، على أن يرتفع العدد في عام 2025 ليصل إلى 72 مليون مسافر.
جرى تصميم مطار بكين داشينج الدولي على شكل نجمة بحر ضخمة تمثل مبنى المطار وأطرافه الخمسة التي تتيح الوصول إلى الطائرات انطلاقاً من نقطة مركزية، حيث جرى استخدم أكثر من 200 ألف طن من الفولاذ في تصميمه.وفق “أخبار 24”.