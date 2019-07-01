بالصور.. وحدة الخدمات النسائية بـــ#بلدية_الخرج تضبط مقاهي ومطاعم وأسر منتجة مخالفة

قامت وحدة الخدمات النسائية في بلدية محافظة الخرج خلال جولاتها التفتيشية لشهر شوال الحالي ضبط عدة كافيهات ومطاعم نسائية و محلات الأسر المنتجة مخالفة للشروط و الضوابط القانونية , حيث تم العثور على مواد منتهية الصلاحية تشكل خطورة على استهلاك المواطنين , و كما وجد تدني بمستوى النظافة , وظهور علامات العفن على بعض الأطعمة , وكذلك استخدام خلطات مجهولة المصدر وترك الأطعمة مكشوف , واستخدام الأكل وتسخينه من اليوم السابق, بالاضافة للعمل دون حمل البطاقات الصحية , و بناء على ذلك تم تطبيق الغرامات بحدها الأعلى بناء على لائحة الجزاءات والغرامات .
وكما وجه سعادة رئيس بلدية الخرج المهندس احمد بن محمد البكيري بتكثيف الجولات التفتيشية والجهود المتواصلة لتأكد من تطبيق الشروط والضوابط .
و هذا تنوه بلدية محافظة الخرج للمواطنين عن الإبلاغ أي مخالفات و ذلك عن طريق الرقم 940 أو عن طريق الحساب الرسمي للبلدية و ذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية بذلك.