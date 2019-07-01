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أخبار محلية > جسر الملك فهد يسجل رابع أعلى رقم عبور باتجاه السعودية‎
01/07/2019   1:35 ص

جسر الملك فهد يسجل رابع أعلى رقم عبور باتجاه السعودية‎

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سجّل جسر الملك_فهد يوم أمس السبت رابع أعلى رقم عبور باتجاه السعودية بعدد 72,455، فيما بلغ مجموع المسافرين في كلا الاتجاهين 116,850 مسافرا، وفق إحصائيات الجوازات السعودية.

وأوضحت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أن معدل زمن عبور المسافرين لمناطق الإجراءات باتجاه البحرين بلغ 31 دقيقة خلال أوقات الذروة في الفترة بين الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء، وسجل يوم الجمعة 28 يونيو أعلى زمن لعبور المسافرين باتجاه البحرين وبلغ 51 دقيقة.

كما بلغ معدل زمن عبور المسافرين لمناطق الإجراءات باتجاه السعودية حوالي 62 دقيقة خلال أوقات الذروة في الفترة بين الساعة 12 مساء وحتى 12صباحا، وسجل يوم السبت 29 يونيو أعلى زمن لعبور المسافرين باتجاه السعودية بلغ 134 دقيقة نتيجة لتدفق أعداد كبيرة من المسافرين خلال فترة زمنية محدودة.وفق “أخبار 24”.

جسر الملك فهد يسجل رابع أعلى رقم عبور باتجاه السعودية‎

أخبار محلية
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