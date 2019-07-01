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أخبار محلية > الأهالي يشيّعون جثمان ضحية “الثعبان” في محافظة المندق.. وهذه حالة ابنته
01/07/2019   1:34 ص

الأهالي يشيّعون جثمان ضحية “الثعبان” في محافظة المندق.. وهذه حالة ابنته

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شيّع أهالي قرية مولغ بمحافظة المندق بالباحة، جثمان ضحية لدغة الثعبان الذي توفي أمس، وأصيبت ابنته، حيث ووري الثرى وسط دعوات ذويه وأقاربه وأصدقائه له بالرحمة والمغفرة.

وما زالت الابنة ترقد بمستشفى الملك فهد بالباحة واستقرت حالتها وتجاوزت مرحلة الخطر، كما تمكنت من وداع والدها قبل أن تتم الصلاة عليه ودفنه، وفقا لـ”سبق”، وستخضع غدًا لفحوصات طبية للاطمئنان عليها.

يُذكر أن الثعبان السام تسبب في مـقتل الرجل، 65 عاما، وإصابة ابنته بعد أن لدغهما حال اختبائه وراء دولاب الملابس في المنزل، حيث وجّه لدغة قاتلة إلى الأب أولا، ثم إلى الفتاة العشرينية.

الأهالي يشيّعون جثمان ضحية “الثعبان” في محافظة المندق.. وهذه حالة ابنته

أخبار محلية
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