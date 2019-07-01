أعلنت وزارة التعليم عن أسماء (10325) مواطناً ومواطنةً لشغل الوظائف التعليمية للرجال والنساء، والتي جرى الإعلان عنها في شهر رمضان 1440هـ.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة، مبارك العصيمي، إن إعلان أسماء المرشحين النهائية جاء بعد إجراء المفاضلة النهائية في البوابة الإلكترونية لمنصة التوظيف الإلكتروني جدارة، وفق عناصر اشتملت على نقاط المفاضلة بحدها الأعلى والبالغ 100 نقطة موزعة على درجة المؤهل العلمي بواقع (40) نقطة، ودرجة كفايات المعلمين بواقع (40) نقطة، إضافة إلى نقطتين عن كل سنة أقدمية وبحد أقصى عشر سنوات بـ20 نقطة.
ودعا العصيمي المرشحين لسرعة حجز موعد المقابلة عبر النظام، حيث إن المقابلة أحد متطلبات التعيين على الوظائف التعليمية، مشيراً إلى أن الوظائف المتبقية يبلغ عددها (131) وظيفة، ستتم إعادة الإعلان عنها لاحقاً لشغلها بمن تنطبق عليهم شروط شغل الوظائف التعليمية وفق دليل التخصصات التعليمية.
وللاطلاع على اسماء المرشحين
وفق “أخبار 24”.