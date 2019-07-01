شهدت منطقة الباحة هطول أمطار غزيرة، اليوم، سالت على إثرها الشعاب والأودية
وأظهرت مقاطع فيديو عدة جريان المياه في الأودية وتلبد الجو بالغيوم، وهو ما زيّن الأجواء في عدد من الأماكن التابعة للمنطقة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبهت من هطول أمطار رعدية تُصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة، تشمل: مدينة الباحة ومحافظة بلجرشي والعقيق والقرى وبني حسن والحجرة والمخواة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر حتى مساء اليوم.
كما دعت المديرية العامة للدفاع المدني بالباحة الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها وقت الأمطار.
وفق “أخبار 24”.