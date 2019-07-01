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أخبار محلية > تحديد موعد جديد للنظر في طلب الإفراج المشروط عن “حميدان التركي”
01/07/2019   1:31 ص

تحديد موعد جديد للنظر في طلب الإفراج المشروط عن “حميدان التركي”

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قال تركي التركي نجل السجين السعودي في أمريكا حميدان التركي، إنه تم تحديد موعد جلسة والدي يوم الثلاثاء 2 يوليو، وذلك بعد تأجيل جلسته قبل شهرين بسبب منعه من حضور الجلسة الهاتفية بحجة سوء الأحوال الجوية.

وكانت لجنة النظر في طلب الإفراج المشروط المقدم من حميدان التركي قررت في شهر مايو الماضي، تأجيل النظر في الطلب لمدة شهرين بعدما منعته من حضور الجلسة التي عُقدت.

ومن المقرر أن تتخذ اللجنة بحسب المعلن سابقاً من محاميه في حال عقدها قرارا من 3 قرارات؛ إما قبول طلب الإفراج، أو رفض الطلب وإعادة النظر بعد مدة محددة، والخيار الثالث هو رفض الطلب نهائياً.وفق “أخبار 24”.

تحديد موعد جديد للنظر في طلب الإفراج المشروط عن “حميدان التركي”

أخبار محلية
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