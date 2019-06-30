كأول رئيس أمريكي تطأ قدماه كوريا الشمالية، التقى الرئيس دونالد ترامب، اليوم الأحد، رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أونغ، في لحظة عدها الكثيرون تاريخية، عطفا على توتر العلاقات منذ سنوات طويلة بين البلدين.
وقال ترامب للصحفيين إنه “شعور رائع” أن تكون أول رئيس للولايات المتحدة يطأ كوريا الشمالية بقدميه، مشيدا بـالصداقة العظيمة مع كيم، وقال إنه لحظة وصوله خط الحدود سأل كيم إن كان بوسعه العبور، فرد قائلا: “هذا شرف”، معتبرا اللقاء معه “يوما عظيما بالنسبة للعالم”.
وكان اللقاء في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، وتصافح ترامب وكيم في الجانب الكوري الجنوبي من المنطقة المنزوعة السلاح أولا، قبل أن يسيرا 20 خطوة داخل أراضي كوريا الشمالية، وفق ما ظهر في صور ولقطات فيديو بُثت على الهواء.
وأكد ترامب أن البلدين اتفقا على استئناف المحادثات النووية المتوقفة، وأن فريقين من البلدين سيجريان لقاءات مرتبطة بالمفاوضات بشأن برنامج بيونغ يانغ النووي في غضون أسبوعين أو ثلاثة.
وفق “أخبار 24”.