“المالية” تطلق خدمة الاستعلام واسترداد المدفوعات الحكومية

أوضح مدير عام العناية بالعملاء بوزارة المالية محمد الدوسري أن خدمة الاستعلام واسترداد المدفوعات الحكومية قد تم نقلها -بالتنسيق مع مركز الاتصال الوطني “آمر”- إلى مركز الاتصال الموحد بوزارة المالية.
وأكد الدوسري أن مركز الاتصال الموحد للعناية بعملاء وزارة المالية، فتح 5 قنوات اتصال لتقديم خدماته للعملاء وهي الرقم الموحد للوزارة (19990) والبريد الالكتروني ومنصته في تويتر بالإضافة إلى خدمة المحادثة المباشرة أو تعبئة نموذج (اتصل بنا) على موقع الوزارة.
وبين أن استرداد المدفوعات الحكومية المتاحة في الوقت الحالي هي مدفوعات وزارة الداخلية متمثلة في رسوم الوافدين والجوازات السعودية والاستقدام والمرور “المخالفات المرورية، والمركبات، ورخص القيادة”، والأحوال المدنية.وفق “أخبار 24”.
وأبان أن هذه الخدمة تضاف إلى عدة خدمات تقدمها وزارة المالية، منها خدمات اعتماد، وخدمة الاستعلام عن الإعفاء من القروض، والاستعلام عن أوامر الدفع، والاستعلام لمراجعي الإدارة العامة للمصروفات، والاستفسار عن المقررات والقواعد بالإضافة لثلاث قنوات إلكترونية وهي خدمات الاستعلام الإلكترونية على موقع الوزارة ومنصة اعتماد ومنصة الأفراد.