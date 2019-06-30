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أخبار المناطق > تنظمه الوزارة للمرة الأولى .. وزير الثقافة يعلن انطلاق معرض الرياض الدولي للكتاب في أبريل القادم
30/06/2019   6:20 م

تنظمه الوزارة للمرة الأولى .. وزير الثقافة يعلن انطلاق معرض الرياض الدولي للكتاب في أبريل القادم

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علن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، أن معرض الرياض الدولي للكتاب سينطلق خلال الفترة من 2 إلى 11 من أبريل العام القادم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وستتولى الوزارة للمرة الأولى، مهمة تنظيم المعرض وإدارته بالكامل ضمن حزمة ملفات ثقافية تحملها “الثقافة” بعد فصلها من وزارة الإعلام.

وذكر المتحدث باسم الوزارة عبدالكريم الحميد، أن الوزارة تسعى لتقديم معرض مختلف يحمل في طياته فعاليات وبرامج ستثري الساحة الثقافية، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت استعداداتها للمعرض السنوي منذ أبريل الماضي وذلك بتعيين الدكتور عبدالرحمن العاصم مديراً للمعرض.وفق “أخبار 24”.

تنظمه الوزارة للمرة الأولى .. وزير الثقافة يعلن انطلاق معرض الرياض الدولي للكتاب في أبريل القادم

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