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اخبار رياضية > الهلال يعلن التعاقد رسميا مع الروماني رازفان لوشيسكو مدربا للفريق
30/06/2019   6:18 م

الهلال يعلن التعاقد رسميا مع الروماني رازفان لوشيسكو مدربا للفريق

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أعلن نادي الهلال رسميا تعاقده مع المدرب الروماني رازفان لوشيسكو القادم من نادي باوك اليوناني الذي حقق معه الدوري الروماني لعام 2019 بلا خسارة.

وذكر النادي أن رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل وقع اليوم الأحد العقد مع المدرب الروماني في باريس، بحضور عضو مجلس الإدارة فهد المفرج.

وأضافت أن العقد يمتد لمدة عامين، وسيلتحق المدرب وطاقمه التدريبي بالفريق يوم الثلاثاء القادم، وذلك في مقر معسكر النادي في مدينة لينز النمساوية.

وفق “أخبار 24”.

الهلال يعلن التعاقد رسميا مع الروماني رازفان لوشيسكو مدربا للفريق

اخبار رياضية
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