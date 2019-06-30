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أخبار المناطق > “الدفاع” تعلن عن 758 وظيفة شاغرة في القوات البرية الملكية
30/06/2019   2:06 م

“الدفاع” تعلن عن 758 وظيفة شاغرة في القوات البرية الملكية

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أعلنت وزارة الدفاع عن توفر 758 وظيفة شاغرة على بند التشغيل والصيانة بإدارات التشغيل والصيانة بالقوات البرية الملكية السعودية.

ودعت الراغبين بالإلتحاق بهذه الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط التقدم عليها عبر وسائل التواصل، على أن يبدأ استقبال طلبات التوظيف إعتباراً من يوم الأحد 4/ 11/ 1440 ولمدة أسبوعين.

وذكرت الوزارة أن الوظائف ستكون في إدارة مدينة الملك خالد العسكرية للتشغيل والصيانة بحفر الباطن، و إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بالطائف والقصيم وشروره والخرج والسليل والعيينة، وجدة وجازان والمدينة المنورة.وفق “أخبار 24”.

للتقديم على الوظائف الدخول على هذا الرابط

“الدفاع” تعلن عن 758 وظيفة شاغرة في القوات البرية الملكية

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