زار ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، اليوم (الأحد) متحف هيروشيما التذكاري للسلام في مدينة هيروشيما اليابانية.
وتجول ولي العهد في أرجاء المتحف، حيث شاهد عرضاً مرئياً لمدينة هيروشيما قبل القصف بالقنبلة الذرية، وإبّان قصفها بالقنبلة عام 1945م وما خلفته من دمار شامل، فضلاً عن صور تبين تاريخ هيروشيما في السابق وخلال الحرب العالمية الثانية، وبعد القصف بالقنبلة الذرية.
كما اطلع على معلومات عن العصر الذري والجهود من أجل السلام الدولي، ونماذج توضح الأضرار التي لحقت بالمدينة، وبعض الشواهد المادية مثل الملابس والساعات، والأمتعة الشخصية الأخرى التي كان يرتديها ضحايا القنبلة، بالإضافة إلى الحياة في المدينة بعد تطورها.
عقب ذلك، توجه الأمير محمد إلى صالون المتحف، وهناك التقى إحدى الناجيات من القنبلة التي سردت له مشاهداتها قبل وأثناء وبعد القصف بالقنبلة الذرية، كما وقع في سجل زيارات المتحف.
وفق “أخبار 24”.