أعلنت الأكاديمية السعودية للطيران المدني فتح باب القبول والتسجيل للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية للالتحاق ببرامج الدبلوم والمسار السريع المنتهية بالتوظيف في تخصصي (الإطفاء والإنقاذ، وتشغيل المطارات)، بدءاً من اليوم حتى السبت 17 ذي القعدة، عبر الموقع الإلكتروني للأكاديمية.
ويُشترط للمتقدم لدبلوم الإطفاء والإنقاذ أن يكون سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 عاماً ولا يزيد على 23 عاماً (حسب التقويم الهجري)، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (قسم علوم طبيعية) بتقدير لا يقل عن 80%، وألا يقل معدله في اختبار القدرات عن 70% وفي التحصيلي عن 65%، وأن يكون حاصلاً على درجة لا تقل عن 40 في اختبار (step) للغة الإنجليزية من المركز الوطني للقياس.
في حين يجب على المتقدم لبرامج المسار السريع في تخصصات (سلامة المطارات– تشغيل المطارات – مشغل أجهزة إنذار – مشغل نظام – مُسعف) ألا يتجاوز عمره 27 عاماً (حسب التقويم الهجري)، وأن يكون حاصلاً على 4.5 في (IELTS) أو ما يعادلها، ويُشترط على المتقدم لوظيفة (المُسعف) أن يكون حاصلاً على دبلوم لا تقل مدته عن سنة بعد الثانوية العامة في تخصص (التمريض – الإسعاف) بحسب بطاقة التصنيف المهني المطلوبة من هيئة التخصصات الصحية، وأن تكون شهادة التسجيل والتصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية الصلاحية.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المتخرج من الأكاديمية يحصل على شهادة معتمدة يتم بموجبها تعيينه في أي من قطاعات الهيئة العامة للطيران المدني أو الشركات التي تعمل تحت مظلتها.