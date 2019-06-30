إنجاز علمي ياباني – سعودي.. استعراض أحدث علاج لـمرض “الفشل القلبي” في قمة العشرين

استعرض وزير الخارجية الياباني “كونو تارو” في قمة مجموعة العشرين انجازاً علمياً حققته أيادي يابانية – سعودية، بالتوصل لأول علاج في العالم لمرض الفشل القلبي باستخدام الخلايا الجذعية.
وأوضح الوزير أن هذا الإنجاز يعد آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال، وهو عبارة عن نسيج قلبي مصنوع من خلايا IPS، مبيناً وفقاً لصحيفة “الوطن” أن أحد أعضاء الفريق الذي حقق هذا الإنجاز الطبيب السعودي صفوق الشمري.
يشار إلى أن أول مريض غير ياباني استفاد من العلاج الجديد كان موطناً سعودياً، حيث أجريت له العملية في اليابان، ويتميز هذا العلاج بأنه أقل تكلفة من الزراعة القلبية.
ويعد الشمري أول طبيب غير ياباني الأصل وأول سعودي يحصل على الدكتوراه بالخلايا الجذعية القلبية من جامعة أوساكا، وهو مدير الشؤون الصحية الشاملة ومسؤول في قسم استراتيجيات التطوير في كلية الطب بالجامعة.
وتواصل نجاح الطبيب الشمري حتى أصبح بروفيسوراً مشاركاً، وساهم مع أحد علماء الجامعة وهو البروفيسور “يويشيكي سوا” في نشر علم الخلايا الجذعية حول العالم، حيث قادا معاً عدة لجان ومراكز لإنشاء برامج الخلايا الجذعية في عدد من الدول.