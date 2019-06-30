أكد أمير منطقة عسير تركي بن طلال خلال تفقده لمحافظة النماص، أن زياراته تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة، وأن تلك الزيارات للأهالي في مواقعهم لن تتوقف ولو على ظهر بعير.
والتقى أمير عسير في محافظة النماص شباب وشابات الأعمال، بحضور أمين المنطقة ومحافظها وممثلي عدد من الجهات بالمنطقة، وفقا لـ “عكاظ”، حيث عُرض خلال ورشة عمل حزمة من المبادرات النوعية، التي قدمها مجلس شباب الأعمال بالمحافظة بمسمى “بادر”.
وتضم المبادرة 5 قطاعات، تقدم نشاطات اجتماعية وثقافية وسياحية وترفيهية وإنسانية؛ وتهدف إلى تنمية المسؤولية المجتمعية وقيمة التطوع، والاستفادة من خبرات الأفراد للوصول لمجتمع حيوي مبادر.