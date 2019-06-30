تعرف علي أعلى درجات الحرارة التي سجلت الأسبوع الماضي في المملكة؟

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن أعلى درجات الحرارة التي سجلت خلال الأسبوع الماضي في المملكة، أي من الأحد الماضي حتى أمس السبت، كانت أول أمس الجمعة في الأحساء، وبلغت 50 درجة مئوية.
وسُجلت درجات الحرارة أمس السبت 49 درجة مئوية في أكثر من مرصد، وأول أمس الجمعة 50 درجة في مرصد الأحساء، والخميس 48 درجة في الأحساء أيضاً، والأربعاء 47 درجة في أكثر من مرصد، والثلاثاء 47 في الأحساء والدمام، ويوم الإثنين 45 درجة في أكثر من مرصد، أما الأحد الماضي فسجلت 44 درجة في أكثر من مرصد.
وتعتمد الهيئة في التعرف على درجات الحرارة ورصدها مع الظواهر المناخية الأخرى على عدد من المراصد الموزعة في مناطق المملكة، وهي مراصد الإحساء والدمام والجبيل والرياض والخرج.وفق “أخبار 24”.