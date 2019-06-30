“شرطة مكة” تطيح بمواطن ينتحل صفة رجل “المرور السري” لابتزاز قائدي المركبات المخالفين مالياً

ألقت شرطة مكة المكرمة القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر؛ لاتهامه بانتحال صفة رجل المرور السري؛ لابتزاز قائدي المركبات المخالفين مالياً.
وأوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة الرائد محمد الغامدي، أن القبض على المتهم جاء بعد ورود عدة بلاغات حول قيامه بانتحال صفة رجل المرور السري، وترصد قائدي المركبات الذين يقومون بنقل الركاب بطريقة غير نظامية.
ولفت الغامدي إلى أن المتهم كان يترصد قائدي المركبات المخالفين، ويبتزهم بطلب مبالغ مالية منهم لإعفائهم مما يترتب على مخالفاتهم من عقوبات مالية وحجز مركباتهم.
وأشار إلى أن التحريات وإجراءات البحث والاستدلال أسفرت عن تحديد هوية المتهم، والقبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.وفق “أخبار 24”.