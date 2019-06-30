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أخبار محلية > آل الشيخ: إتاحة الوظائف أمام الشابات المؤهلات في “الشؤون الإسلامية”
30/06/2019   10:10 ص

آل الشيخ: إتاحة الوظائف أمام الشابات المؤهلات في “الشؤون الإسلامية”

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أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبد اللطيف آل الشيخ، أن الوزارة أتاحت الفرصة أمام الشابات المؤهلات لشغل الوظائف في الوزارة.

وقال آل الشيخ إن الوزارة وفرت منذ وقتٍ مبكر آلاف الوظائف وشغلها بالكادر الوطني المؤهل، سواءً كانوا دعاة أو مراقبين أو أئمة أو مؤذنين أو خطباء، وغير ذلك من الوظائف المتاحة لشباب وشابات الوطن المؤهلين.

وأشار إلى أن الوزارة قامت خلال العام الحالي بإنزال بيانات كاملة على موقع الوزارة لطلاب العلم والمشايخ الذين اختارتهم الوزارة بعد الرفع بأسمائهم من قبل حملات الحج، مشدداً على حرص الوزارة على سرعة الانتهاء من تلك الإجراءات.وفق “أخبار 24”.

آل الشيخ: إتاحة الوظائف أمام الشابات المؤهلات في “الشؤون الإسلامية”

أخبار محلية
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