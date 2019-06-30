تحالف دعم الشرعية يعلن اعتراضه لطائرة “مسيرة” ثانية أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه عسير

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن عن اعتراض طائرة ثانية مساء أمس (السبت)، أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في منطقة عسير.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكّنت مساء أمس (السبت) من اعتراض طائرة ثانية أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في منطقة عسير، عند الساعة الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة.
وكان قد أعلن التحالف العربي أن قواته تمكّنت في تمام الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة مساء أمس السبت، من اعتراض وإسقاط طائرة مسیرة أطلقتها الملیشیات الحوثیة من صنعاء باتجاه جازان.وفق “أخبار 24”.