قوات التحالف تعترض وتسقط طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه جازان

تمكنت قوات التحالف الداعم للشرعية في اليمن مساء اليوم السبت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه جازان.
وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن الطائرة أطلقت من صنعاء وتم اعتراضها في تمام الساعة 10.45 من مساء اليوم.
وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها.حسب “أخبار 24”.
وشدد على أن التحالف مستمر في تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.