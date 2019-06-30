علّق رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، على اللقطة التي وثقتها الكاميرات للرئيس الأمريكي وهو يُشير له بالجلوس على مقعده خلال قمة العشرين بأوساكا وسط اليابان، مؤكداً أنها فُسرت بشكل غير صحيح.
وأوضح سانشيز أن ما جرى تداوله في الإعلام لم يكن دقيقا، وأن ما حصل تم فهمه وتأويله على نحو مغلوط، مقدماً شكره للرئيس ترامب على إشادته بإسبانيا وقيادتها.
بينما ذكر مصدر في الحكومة الإسبانية أن ترامب قال لسانشيز إن لديه مقعدا جيدا، حين كان يشير بسبابته، ولم يكن بصدد توجيه الأمر كأنه يقول له اقعد مكانك.
وأضاف أن ما حصل كان “مزحة”، وبالتالي فلا صحة لما أثير بشأن إهانة متعمدة، حتى وإن كانت ترامب يثير الجدل في الغالب حين يلتقي نظراءه في المحافل الدولية.
وكانت الكاميرات قد رصدت تحدث الزعيمين إلى بعضهما البعض في حالة وقوف، ليقاطع ترامب سانشيز بسبابته، ويدعوه إلى الجلوس في مقعده، ليكتفي رئيس الوزراء الإسباني بابتسامة خفيفة.
وفق “أخبار 24”.