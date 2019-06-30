تسبب ثعبان سام في مَقتل مُسنّ وإصابة ابنته وتنويمها في المستشفى، بعد أن لدغهما اليوم السبت عقب اختبائه في منزل الأسرة الواقع في المندق بمنطقة الباحة.
وأفادت مصادر بأن الثعبان كان مختبئا وراء دولاب الملابس في المنزل، وتمكن أولًا من توجيه لدغة قاتلة إلى الأب البالغ من العمر 65 عاما، ثم ما لبث أن عاجل الفتاة العشرينية بلدغة أخرى.
وأشارت إلى أن الأب وصل الى مستشفى المندق متوفى، فيما نُقلت الفتاة من مستشفى المندق إلى مستشفى الملك فهد بالباحة، وأُدخلت العناية المركزة، ثم حُولت لاحقا إلى قسم التنويم، فيما قُـتل الثعبان بواسطة آخرين.
وفق “أخبار 24”.