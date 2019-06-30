قمة العشرين القادمة في الرياض.. أين ستقام؟ حديث سابق لولي العهد كشف عن مكانها

عقب انتهاء قمة قادة مجموعة العشرين في “أوساكا” اليابانية، اتجهت الأنظار إلى المملكة العربية السعودية، التي ستقام بها القمة القادمة يومي 21 و22 نوفمبر 2020، والتي تتناول أهم القضايا الاقتصادية والتجارية العالمية.
وتعد القمة القادمة في المملكة هي الأولى التي تعقد في منطقة الشرق الأوسط، في العاصمة الرياض، والسؤال الذي تبادر إلى الأذهان هو في أي مكان في الرياض بالتحديد ستعقد هذه القمة التي تجمع كبار قادة العالم.
وبالعودة إلى حديث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المطول مع شبكة “بلومبيرج” الإخبارية الأمريكية، في شهر أكتوبر عام 2018م، لوحظ أن ولي العهد ذكر مكان انعقاد قمة العشرين وهو مركز الملك عبدالله المالي في شمال مدينة الرياض.وفق “أخبار 24”.