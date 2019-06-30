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أخبار الخرج > بالصور.. #بلدية_الخرج تسعد الاهالي والزوار بروعة ميادينها ودواراتها الجديدة
30/06/2019   10:03 ص

بالصور.. #بلدية_الخرج تسعد الاهالي والزوار بروعة ميادينها ودواراتها الجديدة

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اتمت بلدية محافظة الخرج أعمال تطوير دوار فرزان وتواصل البلدية أعمال تطوير الدوارات المعلنة سابقا من دوار الجامعه وغرناطة ودوار الاتصالات ودوار البرج والتي تم فيها مراعاة إختيار أفضل التصاميم التي تتوافق مع المحافظة والطراز الحضاري.

بالصور.. #بلدية_الخرج تسعد الاهالي والزوار بروعة ميادينها ودواراتها الجديدة

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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