بالصور.. #بلدية_الخرج تسعد الاهالي والزوار بروعة ميادينها ودواراتها الجديدة

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اتمت بلدية محافظة الخرج أعمال تطوير دوار فرزان وتواصل البلدية أعمال تطوير الدوارات المعلنة سابقا من دوار الجامعه وغرناطة ودوار الاتصالات ودوار البرج والتي تم فيها مراعاة إختيار أفضل التصاميم التي تتوافق مع المحافظة والطراز الحضاري.
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