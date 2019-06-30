مستشارة الأميرة عادلة بنت عبدالله تنفي وجود أي حساب لها في مواقع التواصل وتحذر من التعامل معها

أكدت الدكتورة ناهد باشطح، مستشارة الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز للشؤون الإعلامية، أن جميع الحسابات المتداولة للأميرة على مواقع التواصل الاجتماعي مزيفة.
ونشرت باشطح صوراً لمجموعة من الحسابات المزيفة التي تنتحل صفة الأميرة، معلقة عليها بأنه لا يوجد لدى الأميرة أي حساب في أي من مواقع التواصل، محذرة من التعامل معها.
وأكدت أنه تم إبلاغ إدارة “تويتر” عن هذه الحسابات، داعية من يرغب في التواصل مع الأميرة عادلة بنت عبدالله إلى أن يعود للجهات التي تترأس الأميرة مجلس إدارتها ويجد قنوات الاتصال المباشرة معها.وفق “أخبار 24”.