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أخبار محلية > بالفيديو.. قبيلة سعودية تزوج بناتها بمهر قدره ريالان فقط
29/06/2019   9:03 م

بالفيديو.. قبيلة سعودية تزوج بناتها بمهر قدره ريالان فقط

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تحافظ قبيلة بني ثابت في محافظة النماص التابعة لمنطقة عسير جنوب المملكة، على موروث وعادات نادرة تعود لأكثر من 300 عام، إذا تزوج أبناءها وبناتها مقابل مهر قدره ريالان فقط.

استعرض ذلك تقرير لـ MBC، والذي قال فيه عدد من أبناء قبيلة بني ثابت إن هذه العادة تهدف إلى تسهيل وتيسير الزواج بين أبناء وبنات القبيلة، وهي معاهدة بين قرى بني ثابت الست، تمتد إلى أكثر من 300 سنة.

وأضافوا أن نسبة العنوسة والطلاق في قرى القبيلة الست لا تُذكر، وهي الأقل في جميع مناطق المملكة، وكان لهذا الموروث أثر كبير بين أفراد القبيلة، مؤكدين أنهم سيورّثونه لأبنائهم كما ورثوه.وفق “أخبار 24”.

ولم يتوقف تيسير الزواج بين أفراد هذه القبيلة عند هذا الحد، إذ إن القبيلة لديها عادات وتقاليد تساهم في التسهيل أيضا على الزوج، وهي عدم تكليفه في حفل الزفاف ومراسمه، حيث يُكتفى فقط بأن يولم، ولو بشاة.

بالفيديو.. قبيلة سعودية تزوج بناتها بمهر قدره ريالان فقط

أخبار محلية
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