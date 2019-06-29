سرق لص سيارة من أمام محل تجاري في أحد أحياء شرق مدينة الرياض، بعدما تركها صاحبها في وضع التشغيل، لشراء بعض الأغراض.
رصد الحـادثة فيديو وثقته كاميرا المراقبة في المكان، حيث أظهر السيارة من نوع “نيسان ألتيما 2017” متوقفة أمام أحد المحلات التجارية، بعدما تركها صاحبها في وضع التشغيل، ويحوم حولها اللص الذي استقلها بعدما تأكد من عدم انتباه أحد له.
وبعد ركوب السارق السيارة، حاول صاحبها منعه من سرقتها، لكن اللص رجع بها للخلف، ما أفقد صاحبها توازنه ليتعرض للسقوط على الأرض وينجو من الدهس، ويفرُّ اللص بالسيارة مسرعاً من المكان.
وفق “أخبار 24”.