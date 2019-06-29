غرّمت وزارة البيئة والمياه والزراعة 83 مخالفاً لنظام المحافظة على مصادر المياه ولائحته التنفيذية، بغرامات تجاوزت قيمتها 1.23 مليون ريال، وذلك في مناطق الرياض، والقصيم، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وحائل، والباحة، والشرقية، وتبوك.
وأوضحت الوزارة أن المخالفات اشتملت على حفر آبار دون الحصول على ترخيص، وحفر آبار دون الحصول على رخصة لمزاولة مهنة حفر الآبار، إلى جانب تنظيف الآبار دون ترخيص من الوزارة، وزيادة عمق الحفر على خلاف ما صدر في الترخيص المصرح له.
وأشارت إلى أن قيمة المخالفات التي فُرضت على مقاولي الحفر والأفراد والجهات المخالفة، تعتمد على التكوين الجيولوجي ونوع المخالفة حسب تعدد المخالفات، إضافةً إلى إلزام مرتكبي المخالفات بردم الآبار المخالفة على نفقتهم الخاصة إذا كانت في أرض لا يملكها أو منها ضرر على المجاورين.
ودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة الراغبين في حفر الآبار إلى اتباع الاشتراطات الصحيحة والحصول على الرخص اللازمة إلكترونياً عبر موقع الوزارة www.mewa.gov.sa بالدخول على طلب رخصة حفر بئر.
وفق “أخبار 24”.