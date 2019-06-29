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أخبار محلية > لتخفيف الأحمال الطارئة.. “السعودية للكهرباء” تعلن بدء تشغيل محطة “العليا 2”
29/06/2019   5:14 م

لتخفيف الأحمال الطارئة.. “السعودية للكهرباء” تعلن بدء تشغيل محطة “العليا 2”

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أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن بدء تشغيل وربط محطة تحويل قرية “العليا 2″، باستثمارات إجمالية تقارب 220 مليون ريال، وفقاً لتقنيات حديثة ضمن جهودها لخفض الاعتماد على النفط.

وأوضحت الشركة أن محطة قرية “العليا 2″، ستعزز شبكة النقل والتوزيع، وتدعم موثوقية الخدمة الكهربائية للمشتركين في المنطقة، إضافة إلى أنها ستؤدي إلى تخفيف أي أحمال طارئة على الشبكة الكهربائية، وتدعم التوسعات العمرانية المشاريع الجديدة.

وكانت “السعودية للكهرباء” قامت خلال الفترة الماضية بتشغيل عدد كبير من محطات التحويل في مختلف مناطق المملكة، لتعزيز موثوقية الشبكة والخدمة الكهربائية لجميع المشتركين، واستخدام التقنيات الحديثة في إنشاء المحطات، ضمن جهودها لتوطين هذه التقنيات داخل المملكة.وفق “أخبار 24”.

لتخفيف الأحمال الطارئة.. “السعودية للكهرباء” تعلن بدء تشغيل محطة “العليا 2”

أخبار محلية
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