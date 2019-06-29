ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يتناول شرابه من كوب خاص خلال مأدبة العشاء التي أقامها رئيس الوزراء الياباني مساء أمس (الجمعة) على شرف قادة دول مجموعة العشرين.
وأثار “كوب بوتين” انتباه الكثير من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا مقطع فيديو لبوتين وهو يرفع كأسه لنظيره الأمريكي دونالد ترامب الذي كان يشرب من كوب عادي، حيث تساءل الناشطون: “هل يخشى بوتين التعرض للتسمم؟!”.
وكان بوتين ظهر في وقت سابق وهو يستخدم نفس الكوب الذي يحمل شعار الجيش الروسي، خلال حوار أجري معه على التلفزيون الروسي.
وبعد تداول أمر الكوب على نطاق واسع، اضطر الناطق الرسمي باسم “الكرملين” ديميتري بيكوف للتدخل والتوضيح، حيث أفاد بأن بوتين درج على شرب الشاي باستمرار من هذا الكوب لكونه حافظاً للحرارة.