أظهر مقطع فيديو متداول ممازحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان خلال قمة العشرين التي اختتمت أعمالها اليوم (السبت) بمدينة أوساكا اليابانية.
وبدا في الفيديو ولي العهد جالساً في مقعده قُبيل بدء إحدى جلسات القمة، ليمر بالقرب منه الرئيس ترامب ويربت على عضده، ليلتفت ولي العهد يمنة ويسرة لمعرفة مَن قام بذلك.
وحاز الفيديو على استحسان متداوليه، لافتين إلى أنه يعكس مدى العلاقة المتميزة التي تربط بين ولي العهد والرئيس الأمريكي، والتي سبق أن أشار إليها ترامب في الكثير من المناسبات.
وفق “أخبار 24”.