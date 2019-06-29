مصادر: “كمارا” القادسية رفض عرضا بـ30 مليون ريال من نادٍ كبير الموسم الماضي

ذكرت مصادر أن لاعب القادسية “هارون كمارا” رفض عرضا ضخما قُدم له من الأحد الأندية الكبيرة الموسم المنصرم، يصل إلى 30 مليون ريال، وذلك بشكل شخصي ودون تدخل من إدارة الفريق.
وأوضحت المصادر طبقاً لـ”الشرق الأوسط” التي لم تكشف عن اسم النادي، أن كمارا لم يوضح سبب الرفض، لكنها ألمحت إلى رغبة اللاعب في تقديم أفضل ما لديه مع الفريق.
ووصفت المصادر العرض الذي قدم لكمارا بأنه “فرصة ذهبية لا تعوض”، مؤكدة أن اللاعب لديه موهبة وإمكانيات عالية تمكنه من الانتقال إلى فريق كبير، إذا تم تقديم عرض مناسب له ويخدم فريقه في ذات الوقت.