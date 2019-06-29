نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > مصادر: “كمارا” القادسية رفض عرضا بـ30 مليون ريال من نادٍ كبير الموسم الماضي
29/06/2019   1:27 م

مصادر: “كمارا” القادسية رفض عرضا بـ30 مليون ريال من نادٍ كبير الموسم الماضي

+ = -
807

ذكرت مصادر أن لاعب القادسية “هارون كمارا” رفض عرضا ضخما قُدم له من الأحد الأندية الكبيرة الموسم المنصرم، يصل إلى 30 مليون ريال، وذلك بشكل شخصي ودون تدخل من إدارة الفريق.

وأوضحت المصادر طبقاً لـ”الشرق الأوسط” التي لم تكشف عن اسم النادي، أن كمارا لم يوضح سبب الرفض، لكنها ألمحت إلى رغبة اللاعب في تقديم أفضل ما لديه مع الفريق.

ووصفت المصادر العرض الذي قدم لكمارا بأنه “فرصة ذهبية لا تعوض”، مؤكدة أن اللاعب لديه موهبة وإمكانيات عالية تمكنه من الانتقال إلى فريق كبير، إذا تم تقديم عرض مناسب له ويخدم فريقه في ذات الوقت.

مصادر: “كمارا” القادسية رفض عرضا بـ30 مليون ريال من نادٍ كبير الموسم الماضي

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885050852.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.