مصادر: الأهلي حدد 8 ملايين يورو للاستغناء عن دياز.. و”ريفر بليت” الأرجنتيني الأقرب لضمه

كشفت مصادر مطلعة أن إدارة النادي الأهلي حددت مبلغ ٨ ملايين يورو لبيع اللاعب التشيلي “باولو دياز”، وذلك بعد رغبة عدد من الأندية اللاتينية في ضمه على رأسهم فريق ” ريفر بليت” الأرجنتيني.
وأوضحت المصادر بحسب “الشرق الأوسط” أن الإدارة رفضت فكرة النادي الأرجنتيني في التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة لمدة محددة مع أفضلية الشراء.
وكان قيمة اللاعب دياز السوقية ارتفعت إلى 8 ملايين يورو بعد مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أميركا المقامة حاليا بالبرازيل، وذلك بحسب موقع خاص بمتابعة اللاعبين المحترفين.
يذكر أن الأهلي تعاقد مع دياز الصيف الماضي قادما من نادي “سان لوينزو” الأرجنتيني لمدة ثلاث سنوات انقضى منها سنة واحدة فقط.