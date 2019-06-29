النصر السعودي يكشف عن برنامج الإعداد للموسم الجديد

كشف نادي النصر حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، عن البرنامج الزمني الخاص بالاستعداد للموسم المقبل.
وذكر النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن فترة الإعداد تبدأ في السابع من يوليو/ تموز المقبل، على أن ينطلق المعسكر الخارجي في البرتغال يوم 12 من الشهر ذاته.
وقرر البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق خوض 4 مباريات ودية خلال المعسكر لم يتحدد أطرافهم بعد.
ومن المقرر أن يعود النصر إلى الرياض في الأول من أغسطس/ آب المقبل، استعدادا لبداية الدوري السعودي يوم 22 من الشهر ذاته.وفق “كوورة”.
وكان النصر قد فاز بلقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، برصيد 70 نقطة، بعد منافس قوية مع غريمه الهلال.