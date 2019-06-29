اتحاد الكرة المصري يخفض عقوبة عمرو وردة.. ويكتفي بإيقافه لنهاية الدور الأول من كأس إفريقيا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، اليوم (الجمعة)، العفو عن عمرو وردة لاعب المنتخب المصري، على أن يعود اللاعب للفريق بعد مباراة أوغندا في ختام دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى مصر.
وقرر أبو ريدة تخفيض عقوبة الإيقاف على وردة حتى نهاية الدور الأول للبطولة فقط، ليصبح اللاعب مؤهلا للمشاركة اعتبارًا من دور الـ16 خلال الأسبوع المقبل.
وجاء قرار العفو عن وردة بعد اجتماع لاعبي منتخب مصر مع رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث طالب اللاعبون العفو عن زميلهم ومنحه فرصة أخيرة، وذلك بعد أن تقدم اللاعب باعتذار رسمي عما بدر منه إثر الفيديو غير الأخلاقي المنسوب له وتعهد بعدم تكرار مثل هذه الأعمال.وفق “أخبار 24”.
ويستعد منتخب مصر لمواجهة أوغندا في لقاء الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في المباراة المقرر لها الأحد المقبل على استاد القاهرة.
وكان المنتخب المصري قد ضمن الصعود لدور الـ16 بعد الفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، ثم الكونغو بهدفين دون مقابل.