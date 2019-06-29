نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > “الدخيل” يكشف عن رفض ترشحه لرئاسة النصر.. ويعتذر لأعضاء الشرف
29/06/2019   1:22 م

“الدخيل” يكشف عن رفض ترشحه لرئاسة النصر.. ويعتذر لأعضاء الشرف

+ = -
781

فوجئ الدكتور عبدالله الدخيل، برفض جهة عمله تفرغه للعمل في نادي النصر، لدخول سباق الترشح لرئاسة النادي.

وقال الدخيل قمت بسداد رسوم العضوية لأربع سنوات وجهزت ملفي الانتخابي بعد الاطلاع على الملف المالي للنادي واحتياجات الفريق للمرحلة المقبلة، إلا أنني فوجئت بقرار رفض تفرغي من جهة عملي.

وأضاف أن الفكرة والنية موجودة للعمل في النصر وترؤس النادي وتواصلت مع بعض الشخصيات النصراوية وأبدوا تأييدهم ودعمهم لي في المرحلة المقبلة رغبةً منهم في عدم ترك النادي بلا رئيس.

وأشار بحسب “عكاظ” إلى أنه أجرى محاولات حثيثة لإقناعهم بالترشح للرئاسة إلا أن طلبه قوبل بالرفض، مقدماً اعتذاره لأعضاء الشرف وللجماهير النصراوية، ومتمنياً التوفيق للنصر في المرحلة القادمة.

“الدخيل” يكشف عن رفض ترشحه لرئاسة النصر.. ويعتذر لأعضاء الشرف

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885050834.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.