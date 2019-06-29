“الدخيل” يكشف عن رفض ترشحه لرئاسة النصر.. ويعتذر لأعضاء الشرف

فوجئ الدكتور عبدالله الدخيل، برفض جهة عمله تفرغه للعمل في نادي النصر، لدخول سباق الترشح لرئاسة النادي.
وقال الدخيل قمت بسداد رسوم العضوية لأربع سنوات وجهزت ملفي الانتخابي بعد الاطلاع على الملف المالي للنادي واحتياجات الفريق للمرحلة المقبلة، إلا أنني فوجئت بقرار رفض تفرغي من جهة عملي.
وأضاف أن الفكرة والنية موجودة للعمل في النصر وترؤس النادي وتواصلت مع بعض الشخصيات النصراوية وأبدوا تأييدهم ودعمهم لي في المرحلة المقبلة رغبةً منهم في عدم ترك النادي بلا رئيس.
وأشار بحسب “عكاظ” إلى أنه أجرى محاولات حثيثة لإقناعهم بالترشح للرئاسة إلا أن طلبه قوبل بالرفض، مقدماً اعتذاره لأعضاء الشرف وللجماهير النصراوية، ومتمنياً التوفيق للنصر في المرحلة القادمة.