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أخبار محلية > “التعليم”: إعلان أسماء المرشحين نهائياً لشغل الوظائف التعليمية مساء الأحد
29/06/2019   1:20 م

“التعليم”: إعلان أسماء المرشحين نهائياً لشغل الوظائف التعليمية مساء الأحد

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي أن الوزارة ستعلن غداً (الأحد) أسماء المرشحين نهائياً لشغل الوظائف التعليمية، بعد إنهاء ابقة بياناتهم لدى فروع وزارة الخدمة المدنية.

وقال العصيمي: “بمشئة الله ستعلن وزارة التعليم أسماء المرشحين نهائياً لشغل الوظائف التعليمية إضافة لإدارات التعليم الموجهين إليها مساء غدٍ الأحد بعد إنهاء مطابقة بياناتهم لدى فروع وزارة الخدمة المدنية وذلك من خلال بوابة وزارة التعليم وحسابها في منصة تويتر”.

وكانت الوزارة أعلنت في 13 يونيو الجاري أسماء (10326) مرشحاً ومرشحة على الوظائف التعليمية، ودعتهم لمطابقة بياناتهم مع وزارة الخدمة المدنية.وفق “أخبار 24”.

“التعليم”: إعلان أسماء المرشحين نهائياً لشغل الوظائف التعليمية مساء الأحد

أخبار محلية
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