أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على دعوته لزيارة المملكة الخريف المقبل.
وقال بوتين خلال لقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية اليوم (السبت): “أشكر الملك سلمان على دعوتي لزيارة المملكة العربية السعودية الخريف المقبل”.
وعبر الرئيس الروسي عن سروره بلقاء ولي العهد، ومناقشة الموضوعات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام والعمل المشترك، مرحباً باستضافة المملكة لقمة العشرين القادمة، ومؤكداً ثقته بأن رئاسة المملكة لأعمالها سيسهم في حل الموضوعات التي تحظى باهتمام دولي.
من جانبه، نوه ولي العهد بما تشهده العلاقات السعودية الروسية في السنوات القليلة الماضية من تطور كبير في المجالات كافة، خاصة السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، مؤكداً أن البلدين الصديقين يعملان على الكثير من الموضوعات وإنجازها لمصلحة البلدين والشعبين.
حضر الاجتماع؛ وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز ، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الطاقة والبترول والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح.
كما حضره من الجانب الروسي؛ وزير الخارجية سيرغي لافروف، والناطق الرسمي باسم الرئاسة دميتري بيسكوف، ووزير التنمية الاقتصادية ماكسيم اوريشكين، ومساعد الرئيس للشؤون الدولية يوري أوشاكوف، ووزير الطاقة الكسندر نوفاك، ومدير عام الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري دميتري شوغاييف.
تجدر الإشارة إلى أن خادم الحرمين الشريفين دعا بوتين لزيارة المملكة، خلال زيارته لروسيا في أكتوبر من عام 2018، فيما صرح وزير الطاقة خالد الفالح في وقت سابق هذا الشهر أن بوتين سيزور المملكة في أكتوبر المقبل.
وفق “أخبار 24”.