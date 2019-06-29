روت المواطنة أثير الصغير تفاصيل مثيرة عن قصة نجاحها التي كان مفتاحها متابعتها لحلقات الكرتون الشهير “المحقق كونان”، والذي مكنها من تعلم اللغة اليابانية، والعمل داخل شركة أفلام بكيوتو اليابانية منذ 4 سنوات.
وقالت أثير في مقطع نشره حساب “التواصل الحكومي” على “تويتر”، أن شغفها بحلقات المحقق كونان دفعها لتعلم اللغة اليابانية لمشاهدة المسلسل دون ترجمة، مشيرة إلى أنها تعلمتها من الكتب حتى تطورت فيها، وفازت بالمركز الأول في مسابقة خطابة.
وأوضحت الصغير أنها حصلت على الماجستير في تخصص الجرافيكس والتصميم الإعلامي، وتعمل منذ ٤ سنوات في شركة أفلام يابانية، مبينة أنها اختارت مشروع تخرجها في شيء تحبه وتشعر أنه اندثر مع الجيل الحالي هو علم الطوالع والأنواء، بحيث يستطع الشخص أن يشاهد ما يحدث من تغيرات خلال عام كامل بالمملكة.
وبينت أنها أخذت الشعر القديم وحيوانات وكائنات كانت تعيش في البر والتغيرات التي تصير فيه، وصممتها بتقنية 3D وجعلتها باللمس، حتى يستطيع المشاهد متابعة التغيرات وتقديمها أو تأخيرها، وكل ذلك باللغة اليابانية، لافتة إلى أن لجنة تحكيم خارجية أعجبت بالمشروع، وفاز بجائزة أفضل تصميم.
ووجهت أثير الصغير رسالة ترحيب باللغة اليابانية إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يزور اليابان حالياً للمشاركة في قمة العشرين.
وفق “أخبار 24”.